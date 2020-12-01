Мурманские синоптики прогнозируют сильный ветер на Кольском полуострове
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Об этом сообщает Nord-News.
«Погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Норвежского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, утром и днём, с прохождением атмосферного фронта, снег, температура воздуха в дневные часы от 0 до –5°С», — уточнили мурманские синоптики.
Во вторник, 1 декабря, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днём временами снег.
Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили об аномальных морозах в Челябинской области.