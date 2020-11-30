В Москве отреставрируют дом-музей Чехова

В Москве отреставрируют дом-комод, где в 1886—1890-х годах жил писатель Антон Чехов.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Здание расположено на Садовой-Кудринской улице. Работы планируется завершить к концу 2021 года.

«Специалисты проведут работы по реставрации фасадов, в том числе карнизов и наличников. Внутри дома будут отреставрированы поверхности стен с воссозданием обоев по рисункам Чехова 1889 года, восстановлены печи на первом и втором этажах, белокаменная лестница, ведущая на второй этаж», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

У здания статус памятника культурного наследия федерального значения. Это первый московский музей, посвящённый Чехову.

Ранее Nation News сообщало, что во время реставрационных работ в главном доме бывшей городской усадьбы Филиппа Пантелеева XIX века найден мозаичный пол.