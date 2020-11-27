Модельер Валентин Юдашкин рассказал об участии в работе над спектаклем «И никого не стало» в Театре Олега Табакова.

«На сцене мы проводим показы довольно часто, а вот возможность непосредственно работать в театре, над спектаклем, появилась недавно. Правда, когда я только начинал, была работа на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Но это в молодости. Сейчас у меня интереснейшее сотрудничество с Театром Олега Табакова», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, «И никого не стало» — постановка худрука театра Владимира Машкова.

Как отметил Юдашкин, это был необыкновенный опыт и знакомство с потрясающей труппой.

«Для художников возможность участвовать в создании авторского спектакля — находка. Многие режиссёры хотят просто украсить афишу известными именами. И за этим не стоит никакой общей идеи. А Владимир Машков очень хорошо знал, что он хочет увидеть в итоге», — сказал модельер.

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