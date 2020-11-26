Мединский прокомментировал работы по реставрации Политехнического музея

Короткая ссылка
Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал работы по реставрации Политехнического музея.
Мединский прокомментировал работы по реставрации Политехнического музея
  • РИА Новости

Музей должен был открыться 12 декабря, но реставрацию приостановили из-за пандемии.

«Открытие перенесли на июнь 2021 года», — заявил Мединский в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, «там можно будет пройти пешком от «Зарядья» до Лубянки по подземным и наземным переходам».

«Сам проект Политеха — беспрецедентный. Это будет очень красивое и грандиозное музейно-общественное пространство», — сказал он.

Ранее Мединский в беседе с сайтом «Аргументы и факты» ответил на вопрос о связи политики и истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить