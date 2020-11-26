Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал работы по реставрации Политехнического музея.

Музей должен был открыться 12 декабря, но реставрацию приостановили из-за пандемии.

«Открытие перенесли на июнь 2021 года», — заявил Мединский в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, «там можно будет пройти пешком от «Зарядья» до Лубянки по подземным и наземным переходам».

«Сам проект Политеха — беспрецедентный. Это будет очень красивое и грандиозное музейно-общественное пространство», — сказал он.

Ранее Мединский в беседе с сайтом «Аргументы и факты» ответил на вопрос о связи политики и истории.