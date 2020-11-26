В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в Москве в ближайшие несколько дней.

«Сейчас мы будем находиться под влиянием циклона, который будет идти от Ботнического залива через Карелию, дальше к Санкт-Петербургу, центр его немного западнее Москвы, но достаточно близко к нам. Погода у нас будет тёплой, температура будет превышать климатическую норму», — пояснила Макарова.

По её словам, в пятницу, 27 ноября, циклон подойдёт наиболее близко.

«Ветер ожидается юго-западный, облачная погода с небольшими осадками. Мокрый снег, дождь, по области местами гололёд, налипание мокрого снега... В Москве от -1 °С до +1 °С, а по области от -3 °С до +2 °С. Тёплая ночь на субботу, температура такая же, как и днём в пятницу... В выходные — дневная температура 0...+2 °С в Москве, по области — от -2 °С до +3 °С с небольшими осадками, местами гололедица. В ночь на воскресенье — от -2 °С до 0 °С, по области — от -5 °С до 0 °С», — рассказала синоптик.

Она отметила, что ночью в понедельник температура составит -3...+2 °С, а в последующие два дня будет -5...0 °С.

«Но днём в понедельник ожидается -1...+4 °С, во вторник -3...+2 °С, каких-то резких изменений погоды нет», — заключила синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 26 ноября, ожидается до 0 °С.