В Башкирии ожидается мороз до -17 °С

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В ближайшие дни в Башкирии синоптики прогнозируют морозы и небольшой снег.
В Башкирии ожидается мороз до -17 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

Днём 26 ноября ожидается -3…-8 °С. Местами пройдёт небольшой снег.

В пятницу, 27 ноября, ночью столбик термометра опустится до -7…-12 °С, при прояснениях — до -17 °С. Днём будет -4...-9 °С, также пройдёт небольшой снег.

В субботу, 28 ноября, ночью температура воздуха может достигать -7…-12 °С, местами — до -17 °С. Днём потеплеет до -4…-9 °С. Кое-где ожидается снег.

Как ранее сообщала газета «Известия», на Камчатке зафиксирован новый температурный рекорд.

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