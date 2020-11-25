В Крыму открыли замок «Ласточкино гнездо»

В Крыму состоялась церемония открытия замка «Ласточкино гнездо».

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Это поистине эпохальное событие. «Ласточкино гнездо» — это символ Крыма», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Он поблагодарил строителей, министерства культуры России и Крыма, коллектив музея. Как отметил Аксёнов, сделана большая работа.

Подрядчик отреставрировал фасад дворца, воссоздал декоративные элементы. Внутри воссозданы лестничные марши на второй этаж, отреставрирован камин с фамильным гербом, исторический потолок в помещении каминного зала.

Усилено скальное основание, фундамент. Также установлены видеонаблюдение, пожарная сигнализация.

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