В Крыму открыли замок «Ласточкино гнездо»
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Об этом сообщает «Крыминформ».
«Это поистине эпохальное событие. «Ласточкино гнездо» — это символ Крыма», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Он поблагодарил строителей, министерства культуры России и Крыма, коллектив музея. Как отметил Аксёнов, сделана большая работа.
Подрядчик отреставрировал фасад дворца, воссоздал декоративные элементы. Внутри воссозданы лестничные марши на второй этаж, отреставрирован камин с фамильным гербом, исторический потолок в помещении каминного зала.
Усилено скальное основание, фундамент. Также установлены видеонаблюдение, пожарная сигнализация.
Ранее Nation News сообщал, что реставраторы нашли мозаичный пол в московском особняке XIX века.