В продажу поступила книга Бутиной о пребывании в тюрьмах США

В продажу поступила книга Марии Бутиной, освобождённой в 2019 году из американской тюрьмы. В ней она рассказывает о своём пребывании в заключении на территории США.

Россиянка была арестована в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев тюремного заключения за «сговор с целью работы на иностранное правительство».

В 2019 году она была освобождена из тюрьмы, а в конце октября прибыла в Москву.

По словам Бутиной, книга появилась благодаря двум изоляциям: заключению в американских тюрьмах и самоизоляции во время пандемии.

«В той изоляции, в тюрьме, я посвятила себя написанию дневников, которых накопилось 1200 страниц ко дню моего освобождения. Каждый лист этих записей теперь нуждался в расшифровке, ведь всё было целенаправленно изложено так, чтобы, окажись мои заметки в руках ФБР, агенты всего лишь подумали, что речь в них — о тюремном быте. На самом же деле в дневниках есть всё — каждый допрос, каждая мысль, описания агентов и того, что в тюремных застенках со мной случилось на самом деле», — говорит Бутина.

В течение 467 дней тюремного заключения Бутина фиксировала свои впечатления и теперь делится ими на страницах книги, рассказывает свою историю от первого лица.

Героями книги стали главы государств, политические и общественные деятели, агенты ФБР и других спецслужб, заключённые американских тюрем, юристы, дипломаты и журналисты.