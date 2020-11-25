В продажу поступила книга Бутиной о пребывании в тюрьмах США

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В продажу поступила книга Марии Бутиной, освобождённой в 2019 году из американской тюрьмы. В ней она рассказывает о своём пребывании в заключении на территории США.
В продажу поступила книга Бутиной о пребывании в тюрьмах США

    Россиянка была арестована в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев тюремного заключения за «сговор с целью работы на иностранное правительство».

    В 2019 году она была освобождена из тюрьмы, а в конце октября прибыла в Москву.

    По словам Бутиной, книга появилась благодаря двум изоляциям: заключению в американских тюрьмах и самоизоляции во время пандемии.

    «В той изоляции, в тюрьме, я посвятила себя написанию дневников, которых накопилось 1200 страниц ко дню моего освобождения. Каждый лист этих записей теперь нуждался в расшифровке, ведь всё было целенаправленно изложено так, чтобы, окажись мои заметки в руках ФБР, агенты всего лишь подумали, что речь в них — о тюремном быте. На самом же деле в дневниках есть всё — каждый допрос, каждая мысль, описания агентов и того, что в тюремных застенках со мной случилось на самом деле», — говорит Бутина.

    В течение 467 дней тюремного заключения Бутина фиксировала свои впечатления и теперь делится ими на страницах книги, рассказывает свою историю от первого лица.

    Героями книги стали главы государств, политические и общественные деятели, агенты ФБР и других спецслужб, заключённые американских тюрем, юристы, дипломаты и журналисты.

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