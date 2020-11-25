Глеб Пускепалис рассказал о формате веб-сериалов

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Актёр Глеб Пускепалис рассказал о формате веб-сериалов, в одном из которых («Естественный отбор») он сыграл.
Глеб Пускепалис рассказал о формате веб-сериалов
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«Это очень удобный формат для зрителей, которые пользуются интернет-платформами. Пять-семь минут — идеальный отрезок времени, он позволяет рассказать историю. Этакий короткий анекдот, за просмотром которого можно, например, скоротать ожидание встречи», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, веб-сериалы — это киноискусство, но в более компактном формате.

«Кино — это самолёт, театр — корабль, мини-сериал — легковая машина. Три разных вида транспорта, доставляющих художественное высказывание», — пояснил актёр.

Как добавил Пускепалис, выбор того или иного вида может быть продиктован настроем зрителя.

Ранее актриса Юлия Гуль в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в сериале «Шутка ангела», где она сыграла главную роль.

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