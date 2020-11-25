Владимир Хотиненко поделился воспоминаниями о Нонне Мордюковой

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Режиссёр Владимир Хотиненко поделился воспоминаниями об актрисе Нонне Мордюковой, которой 25 ноября исполнилось бы 95 лет.
Владимир Хотиненко поделился воспоминаниями о Нонне Мордюковой
  • Нонна Мордюкова в фильме «Бриллиантовая рука». 1968 год.
  • РИА Новости

Во время съёмок фильма «Родня» Хотиненко был стажёром, которого Никита Михалков решил задействовать в одном из эпизодов.

«Я могу с лёгкой иронией говорить, что снимался с Нонной Мордюковой в одном фильме. Это моя радость, моё счастье», — заявил Хотиненко в беседе с ФАН.

По его словам, в Мордюковой огромное значение имела природная сила.

«У неё было мощное природное дарование, очень мощное», — отметил режиссёр.

Мордюкова скончалась 6 июля 2006 года в возрасте 82 лет.

Ранее актриса Юлия Гуль в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в сериале «Шутка ангела», где она сыграла главную роль.

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