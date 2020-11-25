Владимир Хотиненко поделился воспоминаниями о Нонне Мордюковой

Режиссёр Владимир Хотиненко поделился воспоминаниями об актрисе Нонне Мордюковой, которой 25 ноября исполнилось бы 95 лет.

Во время съёмок фильма «Родня» Хотиненко был стажёром, которого Никита Михалков решил задействовать в одном из эпизодов.

«Я могу с лёгкой иронией говорить, что снимался с Нонной Мордюковой в одном фильме. Это моя радость, моё счастье», — заявил Хотиненко в беседе с ФАН.

По его словам, в Мордюковой огромное значение имела природная сила.

«У неё было мощное природное дарование, очень мощное», — отметил режиссёр.

Мордюкова скончалась 6 июля 2006 года в возрасте 82 лет.

Ранее актриса Юлия Гуль в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в сериале «Шутка ангела», где она сыграла главную роль.