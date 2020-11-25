Владимир Хотиненко поделился воспоминаниями о Нонне Мордюковой
- Нонна Мордюкова в фильме «Бриллиантовая рука». 1968 год.
- РИА Новости
Во время съёмок фильма «Родня» Хотиненко был стажёром, которого Никита Михалков решил задействовать в одном из эпизодов.
«Я могу с лёгкой иронией говорить, что снимался с Нонной Мордюковой в одном фильме. Это моя радость, моё счастье», — заявил Хотиненко в беседе с ФАН.
По его словам, в Мордюковой огромное значение имела природная сила.
«У неё было мощное природное дарование, очень мощное», — отметил режиссёр.
Мордюкова скончалась 6 июля 2006 года в возрасте 82 лет.
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