На Камчатке зафиксировали новый температурный рекорд

На Камчатке зафиксирован новый температурный рекорд.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта Камчатгидромета.

Отмечается, что с начала месяца в городе установилась необычайно тёплая погода, зима пришла на девять дней позже обычного — 18 ноября. Кроме того, наблюдались так называемые температурные качели.

«4 ноября был установлен рекорд абсолютного максимума дневной температуры воздуха — +9,4 °С, хотя прежний максимум, +8,6 °С, наблюдался всего лишь пять лет назад — в 2014 году», — цитирует издание сообщение ведомства.

Позже произошло постепенное понижение среднесуточной температуры.

Как сообщал ранее портал URA.RU, в Челябинской области ожидается похолодание.