Театральный фестиваль премии «Прорыв» откроется 25 ноября в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 25 по 30 ноября состоится фестиваль спектаклей, номинированных на премию «Прорыв». Ежегодно жюри отмечает лучшие работы режиссёров, актёров, художников и театральных менеджеров младше 35 лет.

© Валерий Мельников

РИА Новости