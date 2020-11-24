Театральный фестиваль премии «Прорыв» откроется 25 ноября в Петербурге
В Санкт-Петербурге с 25 по 30 ноября состоится фестиваль спектаклей, номинированных на премию «Прорыв». Ежегодно жюри отмечает лучшие работы режиссёров, актёров, художников и театральных менеджеров младше 35 лет.
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
Будут представлены постановки, вошедшие в шорт-лист. Откроется фестиваль спектаклем ТЮЗа «Близкие друзья». Его покажут 25 ноября.
Ранее НТВ сообщал, что Театр балета Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге вернулся на сцену.
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