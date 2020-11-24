В Москве состоится онлайн-экскурсия по XIV Международному фестивалю дикой природы

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В среду, 25 ноября, состоится экскурсия по XIV Международному фестивалю дикой природы «Золотая черепаха».
В Москве состоится онлайн-экскурсия по XIV Международному фестивалю дикой природы
  • © XIV Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха»

Как сообщает сайт «Москва 24», зрители узнают о тематических разделах фестиваля, отборе участников и познакомятся с самыми интересным кадрами. В этом году в экспозиции представлены работы 3511 фотографов из 108 стран.

«Золотая черепаха» — один из крупнейших культурных и эколого-просветительских проектов в мире. Проводится фестиваль с 2006 года.

Посмотреть прямую трансляцию можно 25 ноября в 12:00 на портале «Москва онлайн».

Ранее стало известно, что жюри международного конкурса самых забавных фотографий дикой природы The Comedy Wildlife Photography Awards подвело итоги года.

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