В Омске продлили режим неблагоприятных метеоусловий

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Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности продлили ещё на несколько дней, сообщает пресс-служба Минприроды Омской области. Жители Омска жалуются на сильный неприятный запах.
В Омске продлили режим неблагоприятных метеоусловий
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом информирует Gorod55.

По данным Обь-Иртышского УГМС, безветренная погода в городе продлится до 27 ноября. Из-за инверсии температуры на город опустился туман.

Промышленные предприятия и предприятия теплоэнергетики работают с учётом плана мероприятий по снижению выбросов. Автономные источники теплоснабжения и автомобили продолжают загрязнять атмосферу в обычном режиме. Поскольку вредные вещества не рассеиваются, автоматизированные посты мониторинга фиксируют превышение загрязняющих веществ.

«На автоматизированных постах были зафиксированы превышения по следующим веществам: оксид азота, оксид углерода, этилбензол, мелкодисперсные частицы РМ2.5 и РМ10, пыль», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Информацию о превышениях передали в региональный Росприроднадзор.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Челябинской области ожидается похолодание.

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