Литературный фестиваль имени Горького пройдёт онлайн

Короткая ссылка
Международный литературный фестиваль имени Максима Горького пройдёт 26—28 ноября в онлайн-формате.
Литературный фестиваль имени Горького пройдёт онлайн
  • © Юрий Лебедев/ Wikimedia

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на организаторов.

В течение нескольких лет фестиваль проводился 28 марта, в день рождения писателя. Из-за пандемии традиционный формат в 2020 году невозможен.

Программу выступлений писателей и поэтов опубликуют 25 ноября. К участию приглашаются литераторы из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов, а также из ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее писатель Дина Рубина в беседе с kp.ru рассказала о самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить