Литературный фестиваль имени Горького пройдёт онлайн

Международный литературный фестиваль имени Максима Горького пройдёт 26—28 ноября в онлайн-формате.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на организаторов.

В течение нескольких лет фестиваль проводился 28 марта, в день рождения писателя. Из-за пандемии традиционный формат в 2020 году невозможен.

Программу выступлений писателей и поэтов опубликуют 25 ноября. К участию приглашаются литераторы из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов, а также из ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее писатель Дина Рубина в беседе с kp.ru рассказала о самоизоляции.