Литературный фестиваль имени Горького пройдёт онлайн
- © Юрий Лебедев/ Wikimedia
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на организаторов.
В течение нескольких лет фестиваль проводился 28 марта, в день рождения писателя. Из-за пандемии традиционный формат в 2020 году невозможен.
Программу выступлений писателей и поэтов опубликуют 25 ноября. К участию приглашаются литераторы из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов, а также из ближнего и дальнего зарубежья.
Ранее писатель Дина Рубина в беседе с kp.ru рассказала о самоизоляции.