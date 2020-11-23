Названы самые популярные направления по бронированию жилья на новогодние праздники с детьми

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Стали известны самые популярные направления по бронированию жилья на новогодние праздники с детьми.
Названы самые популярные направления по бронированию жилья на новогодние праздники с детьми
  • © РИА Новости / Мария Девахина

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на данные опроса сервиса Tvil.ru. Исследование проводилось в честь Всемирного дня ребёнка.

Первое место заняла Ялта. Она набрала 25% голосов. Далее следуют Сочи и Красная Поляна (19,3%).

На третьей строчке — Санкт-Петербург (18%).

Кроме того, россияне собираются на отдых в Казань, Великий Устюг, Карелию, Калининград, Приэльбрусье, на озеро Байкал и в Кострому.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туротрасли.

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