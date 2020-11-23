В Челябинской области ожидается похолодание до -20 °С
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
Об этом сообщает портал URA.RU.
«В ночь на 24 ноября температура воздуха понизится до -15 °С, в низинах — до -20 °С. Температура воздуха днём в начале недели составит -6...-3 °С», — указано в сводке сайта «Челпогода».
Ветер ожидается южный, юго-восточный, 3—8 м/с. Возможен небольшой снег.
В Челябинске до 26 ноября дневные температуры будут колебаться от -5 °С до -3 °С, ночные — около -12...-10 °С. Атмосферное давление продолжит снижаться с 755 до 748 мм ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ледяной дождь в Москве.