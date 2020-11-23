В Челябинской области ожидается похолодание до -20 °С

В ближайшие дни в Челябинскую область вернутся зимние холода. По данным метеорологов, в горных районах региона в ночь на вторник, 24 ноября, температура может понизиться до -20 °С.

Об этом сообщает портал URA.RU.

«В ночь на 24 ноября температура воздуха понизится до -15 °С, в низинах — до -20 °С. Температура воздуха днём в начале недели составит -6...-3 °С», — указано в сводке сайта «Челпогода».

Ветер ожидается южный, юго-восточный, 3—8 м/с. Возможен небольшой снег.

В Челябинске до 26 ноября дневные температуры будут колебаться от -5 °С до -3 °С, ночные — около -12...-10 °С. Атмосферное давление продолжит снижаться с 755 до 748 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ледяной дождь в Москве.