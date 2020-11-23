Фестиваль театральных школ стран BRICS прошёл сразу в двух форматах

В понедельник, 23 ноября, подведёт итоги IV Международный фестиваль театральных школ стран BRICS, проходивший в этом году одновременно в офлайн- и онлайн-формате.

Стартовавший 12 ноября фестиваль в этом году впервые прошёл в экспериментальном формате, предполагающем одновременно как очное, так и заочное участие. По словам организаторов смотра, новейшие IT-технологии позволили объединить «живые офлайн действия на сцене и онлайн на экране в единое театральное произведение с трансляцией прямого эфира».

В таком формате был организован финальный спектакль «Мамаша Кураж и её дети» по одноимённой пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта. Роли в нём исполнили как российские актёры, выступавшие на сцене, так и зарубежные. Друг с другом артисты из разных стран взаимодействовали в прямом эфире.

«В непростом 2020 году мы сумели сохранить наш уникальный международный фестиваль, придать ему принципиально новый формат, и сделать технику проведения масштабных мировых мероприятий с использованием IT-технологий более совершенной», — отметил директор смотра Дмитрий Томилин.

Также фестиваль включал международную образовательную программу, в рамках которой по видеосвязи прошёл ряд мастер-классов и конференций с представителями театральных школ стран БРИКС. Все мероприятия транслировались в сети.

Смотр проходит с 2017 года и представляет собой площадку для межкультурного обмена театральных вузов. Он организован Институтом театрального искусства имени Иосифа Кобзона.