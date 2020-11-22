Умерла актриса Малени Моралес

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Скончалась мексиканская актриса Малени Моралес.
Умерла актриса Малени Моралес
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию актёров Мексики.

«Национальная ассоциация актёров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни», — говорится в заявлении ассоциации в Twitter.

Как пишет агентство, Моралес снималась в таких известных сериалах, как «Дикая роза», «Богатые тоже плачут» и «Камила».

Ранее сообщалось, что актриса, хореограф и танцовщица Мардж Чемпион, ставшая прообразом главной героини мультфильма «Белоснежка и семь гномов» 1937 года компании Walt Disney, скончалась в возрасте 101 года.

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