Умерла актриса Малени Моралес

Скончалась мексиканская актриса Малени Моралес.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию актёров Мексики.

«Национальная ассоциация актёров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни», — говорится в заявлении ассоциации в Twitter.



Как пишет агентство, Моралес снималась в таких известных сериалах, как «Дикая роза», «Богатые тоже плачут» и «Камила».

Ранее сообщалось, что актриса, хореограф и танцовщица Мардж Чемпион, ставшая прообразом главной героини мультфильма «Белоснежка и семь гномов» 1937 года компании Walt Disney, скончалась в возрасте 101 года.