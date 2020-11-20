Евгения Брик рассказала о сериале «Фантом»

Актриса Евгения Брик рассказала о многосерийном мистическом детективе «Фантом», в котором сыграла одну из главных ролей.

«Я всегда хотела поучаствовать в проекте, связанном с мистикой и фантастикой. Тем более что я, как и многие, фанат фильма «Привидение», знаю его почти наизусть. И когда меня пригласили в «Фантом», первая ассоциация родилась именно с «Привидением». Но у нас история ещё более сложная и глубокая», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Роль мужа-призрака сыграл Денис Шведов. Как отметила Брик, во многих сценах им нужно было существовать и взаимодействовать необычно, часто не видя и не имея возможности касаться друг друга.

«Моя героиня Вера, капитан полиции, вначале уж точно не верит в существование призраков. И это, пожалуй, самый незабываемый опыт, ведь безумно интересно создавать персонажей, кардинально меняющихся на протяжении истории», — добавила актриса.

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