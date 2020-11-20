В Москве пройдёт онлайн-концерт группы Triangle Sun

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В субботу, 21 ноября, в музее «Моторы Октября» состоится концерт группы Triangle Sun. Все желающие смогут увидеть его онлайн-трансляцию.
В Москве пройдёт онлайн-концерт группы Triangle Sun
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Группа Triangle Sun создана в 2004 году. Музыканты играют в таких жанрах, как электронная музыка, лаунж, даунтемпо, чилаут и поп-музыка. Основателем, лидером и вокалистом является российский композитор Александр Князев. Он написал музыку для церемонии открытия Олимпиады в Сочи.

Группа принимала участие в международных фестивалях Global Gathering, Cafe Del Mar и других.

Прямую трансляцию выступления можно увидеть 21 ноября в 20:00 на портале «Москва онлайн».

Ранее глава фестиваля Dance Open Екатерина Галанова в беседе с газетой «Известия» рассказала о подготовке к мероприятию, открытие которого намечено на 10 декабря в Санкт-Петербурге.

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