В Москве пройдёт онлайн-концерт группы Triangle Sun
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Группа Triangle Sun создана в 2004 году. Музыканты играют в таких жанрах, как электронная музыка, лаунж, даунтемпо, чилаут и поп-музыка. Основателем, лидером и вокалистом является российский композитор Александр Князев. Он написал музыку для церемонии открытия Олимпиады в Сочи.
Группа принимала участие в международных фестивалях Global Gathering, Cafe Del Mar и других.
Прямую трансляцию выступления можно увидеть 21 ноября в 20:00 на портале «Москва онлайн».
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