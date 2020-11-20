Синоптики предупредили о снеге в столичном регионе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Зима к нам пришла с неприятным явлением в виде ледяного дождя и, как следствие, гололёда. Сегодня мы ждём, что у нас начнётся снежок, где-то после 12 часов, затем он будет усиливаться, и порывы ветра могут достигать ещё 12—15 м/с. Это будет как раз с подходом холодного атмосферного фронта. Мы ожидаем, что сегодня к вечеру, к 21 часу, в столице выпадет от 2 до 5 мм осадков и образуется снежный покров... Снег продолжится и в ночь на 21 ноября, может выпасть практически такое же количество осадков», — рассказала Позднякова.

Она отметила, что к утру 21 ноября интенсивность снега будет уменьшаться.

«Но тем не менее снежинки ещё будут кружить. Сказать о том, что у нас существенно изменится температурный фон, нельзя. В ночные часы в Москве будет 0...-2 °С. Завтра днём в столице: 0...+2 °С. Завтра уже ветер не будет таким сильным, поэтому говорить о метели не приходится. В ночь на воскресенье существенных осадков не ожидается, температура будет слабоотрицательной, порядка -1...-3 °С», — пояснила синоптик.

По её словам, «следующую порцию значимых осадков» можно будет ждать 23 ноября.

«Но вот эта смена, как говорится, характера осадков, не приведёт к существенной смене температурного режима. Также в ночные часы температура останется слабоотрицательной, дневная около 0 °С», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 20 ноября, ожидается до +1 °С.