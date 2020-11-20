Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов

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Заслуженный художник России Равиль Исмагилов, бывший председатель пермского отделения Союза художников, скончался на 81-м году жизни, сообщили в Министерстве культуры Пермского края.
Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов
  • © Министерство культуры Пермского края

«Невосполнимая утрата: 19 ноября на 81-м году ушёл из жизни Равиль Барилович Исмагилов — заслуженный художник России, председатель пермского отделения Союза художников России в 2004—2019 годах, генеральный директор пермского Дома художника», — говорится в сообщении.

Исмагилов проявил себя в живописи, рисунке, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и дизайне интерьеров.

Минкультуры Пермского края выразило соболезнования родным и близким художника, а также поклонникам его творчества.

19 ноября на 83-м году жизни умер народный художник России Сергей Бархин. 

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