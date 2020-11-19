В Севастополь прибыла передвижная выставка «Поезд Победы», которая проводится в рамках проекта, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Лейтмотивом экспозиции поезда является принцип погружения посетителя в реалии военного времени.

«Мы идём через семь вагонов. Конечно, мы не могли обойти вагоны, так скажем, стандартные: теплушка или санитарный. Я постарался включить сюда такие эпизоды, которые посетитель точно бы запомнил и точно бы не ожидал. Это может касаться поезда-бани, или же окопов, или концлагеря. То есть концепция не только исторически была обоснована, она должна была быть выверена художественно», — цитирует издание автора проекта, представителя историко-художественной мастерской «Невский баталист» Дмитрия Поштаренко.

Выставка пробудет в городе два дня и будет работать в ограниченном режиме.

«Поезд Победы» отправился из Москвы. За время следования в пути он побывал более чем в десяти городах, в том числе в Пскове, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Смоленске, Туле, Курске, Волгограде, во Владикавказе, в Керчи и Севастополе.

Организаторы планируют в следующем году, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется, повторить маршрут.