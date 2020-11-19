Стали известны место и дата прощания с художником Бархиным

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В пресс-службе Российской академии художеств рассказали, где и когда состоится прощание со скончавшимся художником Сергеем Бархиным.
Стали известны место и дата прощания с художником Бархиным
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Прощание с академиком РАХ Сергеем Бархиным пройдёт 21 ноября в Театре Маяковского», — цитирует заявление академии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сценограф, народный художник России Сергей Бархин скончался на 83-м году жизни.

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