Стали известны место и дата прощания с художником Бархиным
В пресс-службе Российской академии художеств рассказали, где и когда состоится прощание со скончавшимся художником Сергеем Бархиным.
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
«Прощание с академиком РАХ Сергеем Бархиным пройдёт 21 ноября в Театре Маяковского», — цитирует заявление академии РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сценограф, народный художник России Сергей Бархин скончался на 83-м году жизни.
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