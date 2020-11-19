В Южно-Сахалинске возобновила работу ретро-выставка «Сделано в СССР», на ней представлены предметы быта советского периода.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные пресс-службы ГПКО имени Ю. Гагарина.

«Для пополнения выставки на протяжении нескольких месяцев после открытия горожане практически ежедневно приносили в музей вещи и различные атрибуты жизни прошлого столетия. Осенью мы закрыли её на реконструкцию. Теперь экспонатов стало намного больше», — цитирует издание директора парка Виктора Калюжного.

Выставка была открыта летом этого года.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщил, что учреждения культуры Москвы получат дополнительную поддержку от властей города.



