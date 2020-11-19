В Удмуртии рассказали о работе над проектом «Доступная генеалогия», в рамках которого уже оцифровано более 7 тыс. метрических книг 1726—1924 годов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на личную страницу в соцсети «ВКонтакте» председателя правительства республики Ярослава Семёнова.

Проект стартовал 19 ноября.

«Первый этап проекта предполагает работу с отсканированными образцами электронных документов, метрических книг, брачных образцов, клировых ведомостей, переписных листов в читальных залах», — цитирует издание председателя комитета по делам архивов при правительстве Удмуртии Наталью Тойкину.

Второй этап проекта предполагает в 2021 году модернизировать имеющуюся информационную систему для сети интернет.

Также Тойкина отметила, что это косвенно может повлиять на развитие туристического потока в республику.

Из бюджета Удмуртии на эти цели выделено 7,5 млн рублей.

В 2021 году в научный оборот будет включено 14 тыс. архивных дел.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщал, что учреждения культуры Москвы получат дополнительную поддержку от властей города.