Учёный прокомментировал ситуацию с пересыханием крымского водопада Учан-Су

Доктор географических наук, завотделом океанографии Морского гидрофизического института РАН Владимир Белокопытов прокомментировал ситуацию с пересыханием крымского водопада Учан-Су.

«Учан-Су регулярно пересыхает, он непостоянный. Вообще почти все водопады в Крыму непостоянные за редким исключением. В основном, они все зависят от наличия осадков. Весной они все текут, особенно после ливней. Крымские водопады очень капризные, так что ничего уникального в этом явлении нет», — рассказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее вода мощными потоками падала со стометровой высоты и разбивалась о камни, привлекая в это место множество туристов и учёных.