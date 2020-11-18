Учёный прокомментировал ситуацию с пересыханием крымского водопада Учан-Су

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Доктор географических наук, завотделом океанографии Морского гидрофизического института РАН Владимир Белокопытов прокомментировал ситуацию с пересыханием крымского водопада Учан-Су.
Учёный прокомментировал ситуацию с пересыханием крымского водопада Учан-Су
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«Учан-Су регулярно пересыхает, он непостоянный. Вообще почти все водопады в Крыму непостоянные за редким исключением. В основном, они все зависят от наличия осадков. Весной они все текут, особенно после ливней. Крымские водопады очень капризные, так что ничего уникального в этом явлении нет», — рассказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее вода мощными потоками падала со стометровой высоты и разбивалась о камни, привлекая в это место множество туристов и учёных.

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