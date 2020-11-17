Актёр Фёдор Федотов рассказал о фильме «Серебряные коньки»

Актёр Государственного театра юных зрителей им. А.А. Брянцева Фёдор Федотов рассказал о фильме «Серебряные коньки».

«Это моя первая работа в полнометражном кино. Действие фильма разворачивается в дореволюционном Петербурге. Я играю простого парня — 18-летнего сына фонарщика Матвея, который влюбляется в девушку из высшего общества — Алису. И они, эдакие леди и бродяга, проносят свою любовь сквозь классовые предрассудки», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметил Федотов, с его персонажем происходит много всего интересного, и в ленте отображён сложный процесс взросления.

Актёр также сказал, что для выполнения всех трюков, которые есть в картине, он тренировался около трёх месяцев.

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