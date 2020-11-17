Борис Смолкин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка

Заслуженный артист России Борис Смолкин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Романа Виктюка.

«Большая печаль, уходят большие мастера, настоящие мастера покидают наш театр. Это очень грустно», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, это человек, который вдохнул в театр новую жизнь.

Как считает Смолкин, Виктюк — могучий художник.

«Я видел его работы и в Ленинграде, и в Москве, и в Одессе… Но Петербург стал огромной частью его жизни, он работал в Театре комедии», — добавил актёр.

Со своей стороны, главный режиссёр Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов в беседе с Nation News назвал смерть Виктюка огромной потерей.

«Он был великим театральным человеком, огромного дарования режиссёром, человеком огромного человеческого обаяния», — сказал он.

Виктюк умер в возрасте 84 лет. В конце октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.