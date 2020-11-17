В AliExpress рассказали о самых популярных хобби среди россиян на удалёнке

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Во время работы на удалёнке россияне в качестве хобби чаще выбирают занятия кулинарией, говорится в совместном исследовании «AliExpress Россия» и агентства ResearchMe.
В AliExpress рассказали о самых популярных хобби среди россиян на удалёнке
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявили 22% респондентов, они начали готовить. Готовка стала абсолютным лидером среди новых увлечений у жителей Дальнего Востока — в таком качестве ей занялись 78% опрошенных в этом регионе.

Второе место занимают компьютерные игры. Такой ответ дали 20% опрошенных. Больше всего поклонников этого вида досуга в Северо-Западном федеральном округе — о симпатии к компьютерным играм рассказали 54%.

Чтение в качестве главного хобби выбрали 17% участников исследования. Самыми читающими признаны жители Урала — такой ответ дала половина респондентов из этого региона.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.

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