Вера Сотникова поделилась воспоминаниями о Романе Виктюке

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Актриса Вера Сотникова поделилась воспоминаниями о режиссёре Романе Виктюке. Она сыграла в его постановках «Сергей и Айседора» и «Непостижимая женщина, живущая в нас».
Вера Сотникова поделилась воспоминаниями о Романе Виктюке
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Его называют великим театральным мистификатором, он был очень хорошим выдумщиком, с каким-то совершенно гениальным багажом знаний, которым я всегда удивлялась. Я его, конечно, очень любила. Мы с ним всегда делали спектакли душа в душу», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила Сотникова, Виктюк был не просто человеком — он как будто пришёл из фантастического произведения.

Со свой стороны, актриса Галина Стаханова в беседе с Life.ru выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра.

«Очень грустно. Он меня любил и очень много со мной репетировал, когда мы ещё в театре МГУ были. Я была его любимой актрисой в те годы. Даже когда он сделал свой театр, мы репетировали с ним «Запах лёгкого загара», — отметила она.

По её словам, в последний раз они виделись около года назад.

Виктюк умер в возрасте 84 лет. В конце октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

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