Александр Пашутин назвал Романа Виктюка выдающимся режиссёром

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Народный артист России Александр Пашутин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Романа Виктюка.
Александр Пашутин назвал Романа Виктюка выдающимся режиссёром
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Выдающийся режиссёр, режиссёр со своим почерком. Я смотрел лучшие его спектакли, я видел когда-то блистательный спектакль «Царская охота», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, это эпоха, режиссёрская эпоха, и кто придёт после, какая режиссура — неизвестно.

«Он театр свой организовал, всё это стоило и труда, и нервов, и таланта», — добавил Пашутин.

Со своей стороны, режиссёр и сценарист Константин Лопушанский в беседе с ФАН назвал Виктюка выдающимся мастером театра и удивительным человеком по эрудиции, по пониманию сущности режиссуры, профессии.

«Он добился очень многого: уникальный театр, уникальные спектакли», — считает Лопушанский.

Виктюк умер в возрасте 84 лет. В конце октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

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