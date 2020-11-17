Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский прокомментировал предложение ввести льготы для артистов.

«Вопрос, конечно, серьёзный. Когда артисты отрезаны полностью от основного заработка, то это беда», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, артисты не могут работать на удалёнке, несмотря на концерты онлайн.

«Как бы я ни хорохорился, у нас большие потери. Например, ушёл клавишник Александр Волков. Ему просто пришлось искать другие жизненные решения из-за карантина», — добавил Покровский.

Ранее руководитель отдела рекламы и спецпроектов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.