Максим Покровский прокомментировал предложение ввести льготы для артистов

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Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский прокомментировал предложение ввести льготы для артистов.
Максим Покровский прокомментировал предложение ввести льготы для артистов
  • © Илья Григорьев
  • РИА Новости

«Вопрос, конечно, серьёзный. Когда артисты отрезаны полностью от основного заработка, то это беда», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, артисты не могут работать на удалёнке, несмотря на концерты онлайн.

«Как бы я ни хорохорился, у нас большие потери. Например, ушёл клавишник Александр Волков. Ему просто пришлось искать другие жизненные решения из-за карантина», — добавил Покровский.

Ранее руководитель отдела рекламы и спецпроектов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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