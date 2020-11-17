Директор Театра Виктюка прокомментировал сообщение о смерти режиссёра

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Директор Театра Виктюка Валерий Райков прокомментировал сообщение о смерти режиссёра.
Директор Театра Виктюка прокомментировал сообщение о смерти режиссёра
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Это несчастье. Он выстроил свой храм, и этот храм будет стоять вечно. Его спектакли будут жить. Весь коллектив, его артисты и ученики будут продолжать его дело», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Райкова, спектакли будут играть в честь Виктюка.

Со своей стороны, режиссёр и хореограф Валентин Гнеушев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал Виктюка сложной натурой.

«Большой человек, большой мастер, большой игрун. Вокруг него столько мифов, столько нереальности, что иногда думаешь, что докопаться до правды нереально. Но он был большой мастер эпохи заката советского театра», — сказал Гнеушев.

Виктюк умер в возрасте 84 лет. В конце октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

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