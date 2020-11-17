Елена Драпеко назвала Романа Виктюка яркой личностью

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Заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала сообщение о смерти режиссёра Романа Виктюка.
Елена Драпеко назвала Романа Виктюка яркой личностью
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Он целая эпоха, абсолютно новая страница в нашем театральном деле», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила Драпеко, Виктюк был чрезвычайно яркой личностью.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по культуре, режиссёр Владимир Бортко в беседе с сайтом «Москва 24» назвал смерть Виктюка большой потерей.

«Он очень талантливый человек во всём. То, что он делал на сцене, — это было очень хорошо и замечательно. Я очень скорблю по этому поводу», — сказал Бортко.

Он добавил, что большую потерю понёс и театр, и национальная культура России в целом.

Виктюк умер в возрасте 84 лет. В конце октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

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