Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка

Кинорежиссёр Карен Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Романа Виктюка.

«Он крупный, видный театральный деятель. Такая яркая фигура. Талантливый человек, который создал важную, самобытную страницу в истории российского театра», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По словам кинорежиссёра, это большая утрата для отечественной культуры.

В свою очередь, народная артистка РСФСР Валентина Талызина в беседе с телеканалом «Звезда» назвала Виктюка гением.

«Он был гений русского сценического искусства, русской психологической школы. Он был гений всего театра. Для него не существовало ничего: ни родственных связей, ни личных связей. Для него было единственное — это театр», — отметила она.

Виктюк умер в возрасте 84 лет. В конце октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.