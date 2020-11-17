В Оренбургской области ожидается похолодание до -22 °С
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Об этом сообщает RIA56.
Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 3—8 м/с.
Температура воздуха составит -17…-22 °С. На юге региона — до -11…-16 °С.
Днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный со скоростью 2—7 м/с. Температура -5…-10 °С.
По данным синоптиков, в региона сохранится морозная и безветренная погода.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение из-за аномальных холодов в регионе.