В Оренбургской области ожидается похолодание до -22 °С

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В Оренбургской области в среду, 18 ноября, ожидается температура до -22 °С.
В Оренбургской области ожидается похолодание до -22 °С
  • Pixabay

Об этом сообщает RIA56.

Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 3—8 м/с.

Температура воздуха составит -17…-22 °С. На юге региона — до -11…-16 °С.

Днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный со скоростью 2—7 м/с. Температура -5…-10 °С.

По данным синоптиков, в региона сохранится морозная и безветренная погода.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение из-за аномальных холодов в регионе.

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