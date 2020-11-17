В Нижнем Новгороде возобновляют работу театры
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н».
Театры были закрыты в течение восьми месяцев из-за пандемии коронавируса.
Работа театров будет проходить в условиях ограничений из-за сохраняющейся тяжёлой эпидобстановки: заполняемость залов не более 30%, социальная дистанция при рассадке, также будут отменены антракты, закрыты гардеробы и буфеты. Будут действовать запреты на контакты зрителей с артистами и на проведение в помещениях развлекательных мероприятий до и после представлений.
По сообщениям сайта «Москва 24», учреждения культуры Москвы в период пандемии получат дополнительную поддержку от властей города.