Жителей Татарстана предупредили об аномальных холодах

Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение из-за аномальных холодов в регионе.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В южных и восточных районах с 15 ноября установилась аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на девять градусов и более ниже климатической нормы. Минимальная температура может доходить до -18...-24 °С.

По прогнозам синоптиков, аномально холодная погода сохранится в республике до 19 ноября.

Как сообщает URA.RU, синоптики предупредили о резком похолодании в Ханты-Мансийском автономном округе.