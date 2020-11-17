Эвелина Блёданс рассказала о поездке в Крым

Популярная актриса и телеведущая Эвелина Блёданс провела недельный отпуск в Крыму.

В беседе с ФАН Эвелина Блёданс рассказала о своём путешествии.

«Сейчас нахожусь в Крыму. Я после пневмонии и вижу, как с каждым днём становлюсь здоровее, с каждым днём ко мне возвращаются силы, я начинаю легче дышать. Я много двигаюсь, много дышу морем и хоть нахожусь сейчас в Крыму в несезон, всё равно уже несколько раз купалась. Вода очень приятная. Так, как заряжает энергией море, не заряжает ничто», — рассказала она.

По словам актрисы, именно благодаря крымскому климату и крымской природе и она, и её дети выросли здоровыми.

«Крым — это действительно всесоюзная здравница. Я раньше не понимала этих слов, но теперь осознала, что в любом месте, где бы ты ни находился в Крыму, ты просто оздоравливаешься. И конечно, Южный берег Крыма и мой родной город Ялта — это самые мои любимые места, самые родные», — сказала Блёданс.

Ранее Блёданс рассказала RT о трудностях, с которыми столкнулись родители детей с синдромом Дауна на самоизоляции. Актриса подчеркнула, что для её сына крайне важно живое общение. В интервью Блёданс поделилась советами о том, как объяснить ребёнку, что происходит в мире.