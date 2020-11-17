Российский певец Родион Газманов рассказал о своём новом альбоме.

«Всё, что я хотел сделать в этом альбоме, сделал. Мне нужно было провести определённую черту под уже записанным материалом, чтобы со спокойным сердцем отправляться в дальнейшие эксперименты со смыслом и звуком», — сообщил певец в беседе с ФАН.

Этой осенью должна была пройти премьера мюзикла «Ночь чудес» с участием исполнителя.

«Премьера мюзикла, увы, не состоялась. Был скорее концерт, посвящённый шоу. В нём были задействованы ребята из другого состава — не того, где я репетировал. Но спектакль замечательный, и мы все ждём с нетерпением открытия сезона, чтобы представить шоу настоящему живому и многочисленному зрителю!» — рассказал Газманов.

В июне сообщалось, что на YouTube-странице телеканала «360» вышла первая серия онлайн-сериала «Удалёнка». В сериале сыграли Олег Верещагин, Артём Муратов, Дарья Руденок и Денис Косяков. Саундтрек написал Родион Газманов.