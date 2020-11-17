У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали у берегов Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
- globallookpress.com
Эпицентр находился в 224 км к юго-западу от города Паданга.
Очаг залегал на глубине 30 км.
Ранее специалисты Института вулканологии и сейсмологии Филиппин сообщили о землетрясении магнитудой 6,0 у побережья страны.
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