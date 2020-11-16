Глава фестиваля Dance open рассказала о подготовке к мероприятию
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«Мы вынуждены были отменить апрельский фестиваль в самый последний момент, вернуть зрителям билеты, с огромными потерями совершить все отмены, понести все убытки», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, пришлось начать всё сначала.
Как отметила Галанова, запланировано довольно большое количество иностранцев, участвующих в гала-концерте.
«Мы не знаем на 100%, сколько из них доедет, но если доедет процентов восемьдесят, этого более чем достаточно. Что касается приезда зарубежных трупп, то мы от этой идеи отказались», — уточнила она.
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