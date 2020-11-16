Глава фестиваля Dance open рассказала о подготовке к мероприятию

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Глава фестиваля Dance open Екатерина Галанова рассказала о подготовке к мероприятию, открытие которого намечено на 10 декабря в Санкт-Петербурге.
Глава фестиваля Dance open рассказала о подготовке к мероприятию
  • © ekaterina.galanova
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«Мы вынуждены были отменить апрельский фестиваль в самый последний момент, вернуть зрителям билеты, с огромными потерями совершить все отмены, понести все убытки», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, пришлось начать всё сначала.

Как отметила Галанова, запланировано довольно большое количество иностранцев, участвующих в гала-концерте.

«Мы не знаем на 100%, сколько из них доедет, но если доедет процентов восемьдесят, этого более чем достаточно. Что касается приезда зарубежных трупп, то мы от этой идеи отказались», — уточнила она.

Ранее НТВ сообщало, что Театр балета Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге вернулся на сцену.

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