Звезда сериала «Ольга» рассказала о своих увлечениях

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Звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова рассказала, что в последнее время увлеклась танцами.
Звезда сериала «Ольга» рассказала о своих увлечениях
  • © kinopoisk.ru

Об этом она сообщила в беседе ФАН.

«Сейчас для себя открыла онлайн-уроки по танцам, я почему-то в последнее время ударилась в танцы. Впрочем, танцевать я любила с самого детства, просто сейчас пришёл момент, когда этого стало сильно не хватать, поэтому я решила заниматься онлайн. Ведь такие уроки никогда не прервутся, несмотря на то что у нас будет дальше», — сказала актриса.

В этом году Ксении пришлось много путешествовать по России.

«Хакасия, например, безумно красивый регион, с красивыми озёрами, полями… Мы себя ловили на том, что это место похоже на Швейцарию, а это похоже на Тоскану. Потом приходили к мнению: нет, это просто в России. Поэтому я бы очень хотела продолжить своё познавание путешественника по родной стране», — добавила она.

Новый год Ксения планирует встретить в кругу родных и близких.

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