Синоптик рассказал о погоде в европейской части России

Синоптики не прогнозируют снег в ближайшие пять - семь дней в центре и на юге европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Не видно первого снега на европейской территории. Конечно, на севере европейской территории и в Коми, и в Архангельской области, то есть две трети Северо-Западного федерального округа заняты снегом. Также хватает снега в Приволжье и Заволжье», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Синоптик подчеркнул, что на юге и в центре Европейской России осадки в виде снега не прогнозируются в ближайшие пять-семь дней.

Учёный также напомнил, что средняя дата установления снежного покрова — конец ноября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 15 ноября, в Москве «могут упасть отдельные снежинки».