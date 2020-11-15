Синоптик рассказал о погоде в европейской части России

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Синоптики не прогнозируют снег в ближайшие пять - семь дней в центре и на юге европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«Не видно первого снега на европейской территории. Конечно, на севере европейской территории и в Коми, и в Архангельской области, то есть две трети Северо-Западного федерального округа заняты снегом. Также хватает снега в Приволжье и Заволжье», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Синоптик подчеркнул, что на юге и в центре Европейской России осадки в виде снега не прогнозируются в ближайшие пять-семь дней.

Учёный также напомнил, что средняя дата установления снежного покрова — конец ноября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 15 ноября, в Москве «могут упасть отдельные снежинки».

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