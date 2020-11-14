Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Пакистане

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу, 14 ноября, на территории Пакистана, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Reuters

Отмечается, что эпицентр стихии располагался в 48 км от города Кветта. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Ранее землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Северо-Курильска.