Синоптики предупредили о похолодании до -25 °С в ХМАО

Синоптики предупредили о резком похолодании в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода».

«Днём средняя температура воздуха по округу составит от -10 до -6 °С, однако ночью опустится до -25 °С. Давление умеренное, ветра переменных направлений, с порывами до 9 м/с», — заявляют синоптики.

В течение недели дневная температура в Ханты-Мансийске будет в районе -9...-5 °С. Ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Похолодание до -23 °С прогнозируется в воскресенье.

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