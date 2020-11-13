В Самарской области прогнозируют морозы до -13 °C

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Синоптики Приволжского УГМС сообщают, что к воскресенью, 15 ноября, температура в регионе может понизиться до -13 °C.
В Самарской области прогнозируют морозы до -13 °C
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

В пятницу, 13 ноября, в Самарской области ожидается облачная погода. Пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный, 7—12 м/с. Температура воздуха поднимется до +2 °C. Местами образуется гололедица.

В субботу, 14 ноября, в регионе установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер сменится на северо-восточный со скоростью 5—10 м/с. Похолодает до -8...-3 °C. На дорогах местами гололедица. Ночью до -9 °C.

В воскресенье, 15 ноября, сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Днём температура воздуха опустится максимально до -8 °C, а ночью — до -13 °C.

Ранее «Невские новости» сообщали о тумане и гололедице на территории Ленинградской области в ночь на пятницу, 13 ноября.

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