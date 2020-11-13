Уиллем Дефо рассказал о фильме «Сибирь»

Актёр Уиллем Дефо рассказал о фильме Абеля Феррары «Сибирь».

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что его персонаж находится в каком-то очень отдалённом месте, где бывают разные люди и каждый говорит по-своему.

«Одинокий герой обслуживает их в своём как бы трактире, но и их речь тоже без субтитров, ведь он и её не знает. Это вообще очень субъективный фильм, всё пропускается через восприятие протагониста. Поэтому, кто все эти люди, решает каждый раз только его воображение», — отметил Дефо.

По словам артиста, ему больше всего нравится, что герой сам создаёт образы и становится их жертвой.

«Я специально ходил на сеансы к психиатру, чтобы лучше изучить, как это работает. А потом записи моих разговоров посылал Абелю, чтобы думать вместе. Там было много деталей, которые пошли в ход», — добавил Дефо.

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